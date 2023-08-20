Гороскоп на 20 серпня: кого сьогодні чекає приємний сюрприз
Гороскоп на 20 серпня прогнозує Овнам приємні емоції та сюрприз. Стрільців чекають важливі рішення. Що буде у решти знаків зодіаку в неділю – дізнавайтесь далі.
Що прогнозують астрологи сьогодні для всіх 12 знаків зодіаку – читайте на сайті 24 Каналу.
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Гороскоп на 20 серпня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 20 серпня 2023 для Овнів
Сьогодні Овнів переповнюватимуть емоції, скоріш за все – позитивні. Є всі шанси отримати сюрприз, що приємно здивує.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 20 серпня 2023 для Тельців
Спробуйте бути більш наполегливими на роботі. Якщо ви доведете свою правоту керівництву, вас поважатимуть більше.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 20 серпня 2023 для Близнюків
У Близнюків буде сприятливий день для виникнення ідей. Та щоб не забути про них, обов'язково занотовуйте їх.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 20 серпня 2023 для Раків
Раки відчуватимуть сьогодні шалену енергію, особливо продуктивною буде перша половина дня. Вдасться вирішити чимало важливих питань.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 20 серпня 2023 для Левів
Найближчим часом Левам краще більше заощаджувати. Постарайтеся не витрачати багато або взагалі обмежити свої витрати.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 20 серпня 2023 для Дів
Дівам рекомендується проявляти більше скромності та утримуватися від зайвого хваління. Оточення може відчувати заздрість і шукати приводи для інтриг у вашій особі.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 20 серпня 2023 для Терезів
Неділя – чудовий день для того, щоб підбивати підсумки та робити висновки. Сьогодні також варто закрити незавершені справи.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 20 серпня 2023 для Скорпіонів
У цей день Скорпіонам рекомендується набути більше дипломатичності та толерантності у взаєминах. Замість намагань домогтися свого за будь-яку ціну, буде корисно шукати шляхи до компромісу та співпраці.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 20 серпня 2023 для Стрільців
Сьогодні Стрільцям, можливо, доведеться ухвалювати певні рішення. Робіть це тільки з холодним і тверезим розумом, зважуйте всі аргументи.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 20 серпня 2023 для Козорогів
Козорогам слід відмовитися від спонтанних авантюр, оскільки вони можуть призвести до неприємних наслідків у майбутньому. Краще приділити увагу рутинним справам.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 20 серпня 2023 для Водоліїв
Сьогодні вашим рідним і близьким може знадобитися підтримка. Будьте чуйними та співчутливими.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 20 серпня 2023 для Риб
Налаштуйтеся на відповідальну роботу у першій половині дня. Вечір можна приділити особистому життю. Вам буде корисно задуматися про зміни у стосунках.