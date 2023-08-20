Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.
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Гороскоп на 20 августа для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 20 августа 2023 для Овнов
Сегодня Овнов будут переполнять эмоции, скорее всего – положительные. Есть все шансы получить сюрприз, что приятно удивит.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 20 августа 2023 для Тельцов
Попытайтесь быть более упорными на работе. Если вы докажете свою правоту руководству, вас будут уважать больше.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 20 августа 2023 для Близнецов
У Близнецов будет подходящий день для возникновения идей. Но чтобы не забыть о них, обязательно записывайте их.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 20 августа 2023 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 20 августа 2023 для Львов
В ближайшее время Львам лучше больше экономить. Постарайтесь не тратить много или вообще ограничить свои расходы.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 20 августа 2023 для Дев
Девам рекомендуется проявлять больше скромности и воздерживаться от излишнего хваления. Окружение может чувствовать зависть и искать поводы для интриг в вашем лице.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 20 августа 2023 для Весов
Воскресенье – прекрасный день для того, чтобы подводить итоги и делать выводы. Сегодня также следует закрыть незавершенные дела.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 20 августа 2023 для Скорпионов
В этот день Скорпионам рекомендуется приобрести больше дипломатичности и толерантности во взаимоотношениях. Вместо попыток добиться своего любой ценой, будет полезно искать пути к компромиссу и сотрудничеству.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 20 августа 2023 для Стрельцов
Сегодня Стрельцам, возможно, придется принимать определенные решения. Делайте это только с холодным и трезвым умом, взвешивайте все аргументы.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 20 августа 2023 для Козерогов
Козерогам следует отказаться от спонтанных авантюр, поскольку они могут привести к неприятным последствиям в будущем. Лучше уделить внимание рутинным делам.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 20 августа 2023 для Водолеев
Сегодня вашим родным и близким может потребоваться поддержка. Будьте чутки и сочувственны.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 20 августа 2023 для Рыб
Настройтесь на ответственную работу в первой половине дня. Вечер можно уделить личной жизни. Вам будет полезно задуматься об изменениях в отношениях.