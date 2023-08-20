Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

Интересно Веселятся и любят жизнь: 4 знака зодиака, которые являются самыми большими оптимистами

Гороскоп на 20 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 20 августа 2023 для Овнов

Сегодня Овнов будут переполнять эмоции, скорее всего – положительные. Есть все шансы получить сюрприз, что приятно удивит.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 20 августа 2023 для Тельцов

Попытайтесь быть более упорными на работе. Если вы докажете свою правоту руководству, вас будут уважать больше.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 20 августа 2023 для Близнецов

У Близнецов будет подходящий день для возникновения идей. Но чтобы не забыть о них, обязательно записывайте их.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 20 августа 2023 для Раков

Раки будут чувствовать сегодня безумную энергию, особенно продуктивной будет первая половина дня. Удастся решить немало важных вопросов.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 20 августа 2023 для Львов

В ближайшее время Львам лучше больше экономить. Постарайтесь не тратить много или вообще ограничить свои расходы.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 20 августа 2023 для Дев

Девам рекомендуется проявлять больше скромности и воздерживаться от излишнего хваления. Окружение может чувствовать зависть и искать поводы для интриг в вашем лице.

К слову Заработают кругленькую сумму: 3 знака зодиака, которые сегодня получат деньги

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 20 августа 2023 для Весов

Воскресенье – прекрасный день для того, чтобы подводить итоги и делать выводы. Сегодня также следует закрыть незавершенные дела.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 20 августа 2023 для Скорпионов

В этот день Скорпионам рекомендуется приобрести больше дипломатичности и толерантности во взаимоотношениях. Вместо попыток добиться своего любой ценой, будет полезно искать пути к компромиссу и сотрудничеству.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 20 августа 2023 для Стрельцов

Сегодня Стрельцам, возможно, придется принимать определенные решения. Делайте это только с холодным и трезвым умом, взвешивайте все аргументы.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 20 августа 2023 для Козерогов

Козерогам следует отказаться от спонтанных авантюр, поскольку они могут привести к неприятным последствиям в будущем. Лучше уделить внимание рутинным делам.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 20 августа 2023 для Водолеев

Сегодня вашим родным и близким может потребоваться поддержка. Будьте чутки и сочувственны.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 20 августа 2023 для Рыб

Настройтесь на ответственную работу в первой половине дня. Вечер можно уделить личной жизни. Вам будет полезно задуматься об изменениях в отношениях.