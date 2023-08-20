Що прогнозують астрологи сьогодні для всіх 12 знаків зодіаку – читайте на сайті 24 Каналу.

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Гороскоп на 20 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 20 серпня 2023 для Овнів

Сьогодні Овнів переповнюватимуть емоції, скоріш за все – позитивні. Є всі шанси отримати сюрприз, що приємно здивує.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 20 серпня 2023 для Тельців

Спробуйте бути більш наполегливими на роботі. Якщо ви доведете свою правоту керівництву, вас поважатимуть більше.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 20 серпня 2023 для Близнюків

У Близнюків буде сприятливий день для виникнення ідей. Та щоб не забути про них, обов'язково занотовуйте їх.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 20 серпня 2023 для Раків

Раки відчуватимуть сьогодні шалену енергію, особливо продуктивною буде перша половина дня. Вдасться вирішити чимало важливих питань.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 20 серпня 2023 для Левів

Найближчим часом Левам краще більше заощаджувати. Постарайтеся не витрачати багато або взагалі обмежити свої витрати.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 20 серпня 2023 для Дів

Дівам рекомендується проявляти більше скромності та утримуватися від зайвого хваління. Оточення може відчувати заздрість і шукати приводи для інтриг у вашій особі.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 20 серпня 2023 для Терезів

Неділя – чудовий день для того, щоб підбивати підсумки та робити висновки. Сьогодні також варто закрити незавершені справи.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 20 серпня 2023 для Скорпіонів

У цей день Скорпіонам рекомендується набути більше дипломатичності та толерантності у взаєминах. Замість намагань домогтися свого за будь-яку ціну, буде корисно шукати шляхи до компромісу та співпраці.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 20 серпня 2023 для Стрільців

Сьогодні Стрільцям, можливо, доведеться ухвалювати певні рішення. Робіть це тільки з холодним і тверезим розумом, зважуйте всі аргументи.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 20 серпня 2023 для Козорогів

Козорогам слід відмовитися від спонтанних авантюр, оскільки вони можуть призвести до неприємних наслідків у майбутньому. Краще приділити увагу рутинним справам.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 20 серпня 2023 для Водоліїв

Сьогодні вашим рідним і близьким може знадобитися підтримка. Будьте чуйними та співчутливими.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 20 серпня 2023 для Риб

Налаштуйтеся на відповідальну роботу у першій половині дня. Вечір можна приділити особистому життю. Вам буде корисно задуматися про зміни у стосунках.