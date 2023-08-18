Гороскоп на 18 серпня: якою буде п'ятниця у всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 серпня прогнозує Близнюкам вихід із зони комфорту. Терезів переслідуватиме невпевненість. У Водоліїв цей день сприятливий для примирення.

Що прогнозують астрологи сьогодні для всіх 12 знаків зодіаку – читайте на сайті 24 Каналу.

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Гороскоп на 18 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 18 серпня 2023 для Овнів

Овнам варто прислухатися до своєї інтуїції в цей день – вона сьогодні на піку. Внутрішній голос підкаже та спрямує на правильний шлях.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 18 серпня 2023 для Тельців

Астрологи радять Тельцям бути більш скромними й стриманими. Це допоможе уникнути конфліктів та сварок у цей день.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 18 серпня 2023 для Близнюків

Близнюків сьогодні чекає вихід із зони комфорту. Та драматизувати не потрібно – обставини зроблять вас тільки сильнішими.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 18 серпня 2023 для Раків

Сьогоднішній день сприяє побудові романтичних стосунків у Раків. Є шанс на довготривалі взаємини, однак вам доведеться проявити ініціативу.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 18 серпня 2023 для Левів

У Левів це також день романтики й почуттів. Астрологи радять провести час з другою половинкою. За можливості, вирушайте у невелику подорож.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 18 серпня 2023 для Дів

Дівам потрібно буде проявити емпатію та доброту. Виникне ситуація, де іншим людям буде потрібна ваша допомога.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 18 серпня 2023 для Терезів

Терези можуть увесь день відчувати невпевненість у собі. Та ця риса може перешкоджати у досягненні мети, тому частіше згадуйте свої заслуги.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 18 серпня 2023 для Скорпіонів

Хоч Скорпіони часто підкорюють представників і представниць протилежної статі, сьогодні ще й вдалий день для зміни іміджу. Можна експериментувати на повну.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 18 серпня 2023 для Стрільців

Стрільцям варто приділити цю п'ятницю на гармонію всередині себе. Можна зробити медитацію та зайнятися іншими духовними практиками, щоб відпустити негатив.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 18 серпня 2023 для Козорогів

Козорогам потрібно робити більше пауз та краще і якісніше відпочивати. Щоб підняти свій настрій ввечері, зустріньтеся з друзями.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 18 серпня 2023 для Водоліїв

У Водоліїв сприятливий день для примирення зі старими ворогами. Та вам потрібно буде постаратися та проявити себе якнайкраще, щоб завоювати довіру.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 18 серпня 2023 для Риб

Рибам сьогодні буде важко знайти спільну мову з людьми. Може здаватися, що всі люди та обставини випробовують вас на міцність.