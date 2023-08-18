Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

Смотрите также Этим 2 знакам зодиака нельзя доверять: они коварны и лицемерны

Гороскоп на 18 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 18 августа 2023 для Овнов

Овнам следует прислушиваться к своей интуиции в этот день – она сегодня на пике. Внутренний голос подскажет и направит на верный путь.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 18 августа 2023 для Тельцов

Астрологи советуют Тельцам быть скромнее и сдержаннее. Это поможет избежать конфликтов и ссор в этот день.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 18 августа 2023 для Близнецов

Близнецов сегодня ждет выход из зоны комфорта. И драматизировать не нужно – обстоятельства сделают вас только сильнее.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 18 августа 2023 для Раков

Сегодняшний день способствует построению романтических отношений у Раков. Есть шанс на длительные отношения, однако вам придется проявить инициативу.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 18 августа 2023 для Львов

У Львов это также день романтики и чувств. Астрологи советуют провести время со второй половинкой. По возможности отправляйтесь в небольшое путешествие.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 18 августа 2023 для Дев

Девам нужно будет проявить эмпатию и доброту. Возникнет ситуация, где другим людям потребуется ваша помощь.

Смотрите также Могут потерять все: 2 знака зодиака, у которых впереди финансовый крах

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 18 августа 2023 для Весов

Весы могут весь день ощущать неуверенность в себе. Эта черта может препятствовать в достижении цели, поэтому чаще вспоминайте свои заслуги.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 18 августа 2023 для Скорпионов

Хотя Скорпионы часто покоряют представителей и представительниц противоположного пола, сегодня еще и удачный день для смены имиджа. Можно экспериментировать по полной.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 18 августа 2023 для Стрельцов

Стрельцам следует уделить эту пятницу на гармонию внутри себя. Можно медитировать и заняться другими духовными практиками, чтобы отпустить негатив.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 18 августа 2023 для Козорогов

Козерогам нужно делать больше пауз и лучше и качественнее отдыхать. Чтобы поднять свое настроение вечером, встретьтесь с друзьями.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 18 августа 2023 для Водолеев

У Водолеев благоприятный день для примирения со старыми врагами. Но вам нужно будет постараться и проявить себя как можно лучше, чтобы завоевать доверие.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 18 августа 2023 для Рыб

Рыбам сегодня будет тяжело найти общий язык с людьми. Может показаться, что все люди и обстоятельства испытывают вас на крепость.