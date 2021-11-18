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Гороскоп на 18 листопада для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 18 листопада 2021 для Овнів
Овнам не варто в цей день братися за справи, якщо ви не відчуваєте впевненості у своїх силах. День не підходить для вирішення складних завдань.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 18 листопада 2021 для Тельців
Тельці в цей день будуть відчувати спокій та рівновагу. Загалом четвер принесе вам корисні знайомства та позитивні розмови.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 18 листопада 2021 для Близнюків
Близнюки мають в цей день всі шанси отримати добру звістку, яка переверне їхнє життя. На роботі вас чекають знайомства з новими колегами.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 18 листопада 2021 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 18 листопада 2021 для Левів
Леви сьогодні будуть в піднесеному настрої. Вам все буде вдаватися не лише на роботі, але й в особистих справах. Романтичні стосунки також вийдуть на новий рівень.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 18 листопада 2021 для Дів
Астрологи не радять Дівам різко реагувати на дрібниці. Постарайтеся на зациклюватися на ситуаціях, які не несуть вам загрози.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 18 листопада 2021 для Терезів
День буде вдалим для вирішення справ, які вже накопичилися за довгий період. Поетапний план закриття всіх завдань оптимізує вашу роботу.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 18 листопада 2021 для Скорпіонів
Скорпіони в цей день будуть дещо розгубленими. Якщо вам потрібно більше відпочинку –відкладіть всю важку роботу на незначний час та дозвольте собі зайнятися улюбленими справами.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 18 листопада 2021 для Стрільців
Астрологи зазначають, що четвер – вдалий день для початку будь-яких справ. Також Скорпіони можуть сьогодні також робити дороговартісні покупки.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 18 листопада 2021 для Козерогів
Зосередьтеся в цей день на кар'єрі. Час вдалий для нових звершень та спілкування з керівництвом щодо нових проєктів.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 18 листопада 2021 для Водоліїв
У Водоліїв сьогодні з'являться нові обов'язки. Вас чекає завантажений вдень, втім ввечері ви можете повноцінно відпочити зі своєю сім'єю.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 18 листопада 2021 для Риб
Астрологи прогнозують Рибам складний день. Якщо будете себе погано почувати і не відчуєте покращення – візьміть вихідний за свій рахунок.