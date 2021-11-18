Сегодняшний день стоит полностью распланировать. Пропишите каждое дело и выделите время на отдых. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте. Читайте также Гороскоп на неделю 15 – 21 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака Гороскоп на 18 ноября для всех знаков зодиака Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 18 ноября 2021 для Овнов

Овнам не стоит в этот день браться за дела, если вы не чувствуете уверенности в своих силах. День не подходит для решения сложных задач.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 18 ноября 2021 для Тельцов

Тельцы в этот день будут чувствовать спокойствие и равновесие. В целом четверг принесет вам полезные знакомства и позитивные разговоры.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 18 ноября 2021 для Близнецов

Близнецы имеют в этот день все шансы получить добрую весть, которая перевернет их жизнь. На работе вас ждут знакомства с новыми коллегами.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 18 ноября 2021 для Раков

Ракам надо выделить время на самоанализ. Подумайте над тем, как правильно организовать свое время и что надо в себе исправить, чтобы каждый день становиться лучше.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 18 ноября 2021 для Львов

Львы сегодня будут в приподнятом настроении. Вам все будет удаваться не только на работе, но и в личных делах. Романтические отношения также выйдут на новый уровень.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 18 ноября 2021 для Дев

Астрологи не советуют Девам резко реагировать на мелочи. Постарайтесь на зацикливаться на ситуациях, которые не несут вам угрозы.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 18 ноября 2021 для Весов

День будет удачным для решения дел, которые уже накопились за долгий период. Поэтапный план закрытия всех задач оптимизирует вашу работу.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 18 ноября 2021 для Скорпионов

Скорпионы в этот день будут несколько растерянными. Если вам нужно больше отдыха – отложите всю тяжелую работу на незначительное время и позвольте себе заняться любимыми делами.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 18 ноября 2021 для Стрельцов

Астрологи отмечают, что четверг – удачный день для начала любых дел. Также Скорпионы могут сегодня делать дорогостоящие покупки.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 18 ноября 2021 для Козерогов

Сосредоточьтесь в этот день на карьере. Время удачное для новых свершений и общения с руководством относительно новых проектов.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 18 ноября 2021 для Водолеев

У Водолеев сегодня появятся новые обязанности. Вас ждет загруженный день, впрочем вечером вы можете полноценно отдохнуть со своей семьей.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на 18 ноября 2021 для Рыб

Астрологи прогнозируют Рыбам сложный день. Если будете себя плохо чувствовать и не почувствуете улучшение – возьмите выходной за свой счет.