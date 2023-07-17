Гороскоп на 17 липня: як почнеться тиждень у всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 17 липня прогнозує Близнюкам вихід із зони комфорту. Терези перебуватимуть у центрі уваги. Для Козерогів це сприятливий день для покупок.
Що астрологи прогнозують всім 12 знакам зодіаку та на що треба звернути увагу – читайте на сайті 24 Каналу.
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Гороскоп на 17 липня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 17 липня 2023 для Овнів
Тиждень почнеться в Овнів з нових планів та ідей, які захочеться реалізувати найближчим часом. Можна знайти собі нові хобі.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 17 липня 2023 для Тельців
Сьогодні Тельцям варто продемонструвати рішучість та впевненість. Якщо ви справді хочете досягти успіху, ці риси характеру треба підтримувати.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 17 липня 2023 для Близнюків
Близнюків чекає вихід з зони комфорту. Та не варто надто тривожитися й хвилюватися – цей крок піде тільки на користь.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 17 липня 2023 для Раків
Сьогодні Ракам потрібно навести порядок зі всіма своїми справами. Доробити незавершене, скласти план. Це стосується і роботи, і домашніх справ.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 17 липня 2023 для Левів
Початок тижня у Левів почнеться з невирішених проблем. Та на допомогу поспішить близька людина, що підставить своє плече. Тож вечір можна провести разом.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 17 липня 2023 для Дів
Якщо ви відчуваєте складнощі у стосунках з другою половинкою, наважтеся на розмову. Її не можна відкладати до нових віників.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 17 липня 2023 для Терезів
Терези сьогодні перебуватимуть у центрі уваги. Вони багато спілкуватимуться. Можливо, ввечері чекатиме романтичне побачення.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 17 липня 2023 для Скорпіонів
Сьогодні для Скорпіонів вдалий день для того, щоб розв'язати давню невирішену проблему. Вона спричинила багато стресу, тому її треба позбутися.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 17 липня 2023 для Стрільців
Стрільцям вже давно потрібно відпустити минуле та зосередитися на теперішньому. Щоб знайти спокій та баланс, скористайтесь духовними практиками.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 17 липня 2023 для Козерогів
У Козерогів сприятливий день для бажаних покупок, навіть якщо їхня ціна висока. Ви можете дозволити собі те, чого потребуєте.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 17 липня 2023 для Водоліїв
Водоліїв чекає приємна можливість для самореалізації. Скористайтеся нею, щоб відкрити свої вміння.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 17 липня 2023 для Риб
Відкладіть на інший день нетермінові справи, які можуть почекати. Не варто витрачати свої сили та ресурс надаремно.