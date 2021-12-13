Гороскоп на 13 грудня для всіх знаків зодіаку

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 грудня 2021 для Овнів

Астрологи радять почати вам день з плану. Беріться насамперед за найважливіші завдання, і лише наприкінці дня можете виконувати домашню монотонну роботу.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 грудня 2021 для Тельців

Цей день підходить для зміни іміджу. Подумайте, як ви можете підкреслити свою індивідуальність.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 грудня 2021 для Близнюків

Близнюкам сьогодні краще обмежити будь-яке коло спілкування. Ви будете чомусь від ранку дратівливими, тому краще не провокувати зайвих конфліктів.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 грудня 2021 для Раків

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 грудня 2021 для Левів

Левам доведеться йти на поступки, щоб зберегти хороші стосунки з друзями. Постарайтеся стримати свій запал сказати щось неприємне.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 грудня 2021 для Дів

Астрологи не обіцяють вам сьогодні легких шляхів. Вам доведеться трохи потрудитися, щоб отримати результат.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 грудня 2021 для Терезів

Терезам не варто розслаблятися в цей день. Понеділок вимагатиме від вас активності та працьовитості.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 грудня 2021 для Скорпіонів

Не жертвуйте своєю енергією та часом заради тих, хто цього не заслуговує. Краще зосередьтеся на собі та власних потребах.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 грудня 2021 для Стрільців

У Стрільців сьогодн буде дуже насичений день. Працюйте на совість і вже до кінця дня ви отримаєте перші результати.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 грудня 2021 для Козерогів

Маленьке і банальне рішення може визначити в цей день всю вашу подальшу долю. Не питайте нікого поради, робіть так як відчуваєте.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 грудня 2021 для Водоліїв

Понеділок – не найкращий день для прийняття важливих рішень чи відповідальної роботи. Сьогодні беріться лише за нескладні справи.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 грудня 2021 для Риб

Самотні представники знаку можуть із задоволенням вирушати на романтичні зустрічі. Ви зустрінете саме ту людину, яку давно чекали.