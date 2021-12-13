Гороскоп на 13 декабря 2021 для Овнов
Астрологи советуют начать вам день с плана. Беритесь прежде всего за самые важные задачи, и только в конце дня вы можете выполнять домашнюю монотонную работу.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 13 декабря 2021 для Тельцов
Этот день подходит для смены имиджа. Подумайте, как вы сможете выделить свою особенность.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 13 декабря 2021 для Близнецов
Близнецам сегодня лучше ограничить любой круг общения. Вы будете почему-то с утра раздражительны, поэтому лучше не провоцировать лишних конфликтов.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 13 декабря 2021 для Раков
Гороскоп на 13 декабря 2021 для Львов
Львам придется идти на уступки, чтобы сохранить хорошие отношения с друзьями. Постарайтесь сдержать свой пыл сказать что-то неприятное.
Читайте также Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 13 декабря 2021 для Дев
Астрологи не обещают вам сегодня легких путей. Вам придется немного потрудиться, чтобы получить результат.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 13 декабря 2021 для Весов
Весам не стоит расслабляться в этот день. Понедельник потребует от вас активности и трудолюбия.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 13 декабря 2021 для Скорпионов
Не жертвуйте своей энергией и временем ради тех, кто этого не заслуживает. Лучше сосредоточьтесь на себе и собственных нуждах.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 13 декабря 2021 для Стрельцов
У Стрельцов сегодня будет очень насыщенный день. Работайте на совесть, и уже к концу дня вы получите первые результаты.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 13 декабря 2021 для Козерогов
Маленькое и банальное решение может определить в этот день всю вашу дальнейшую судьбу. Не спрашивайте ни у кого совета, поступайте так как чувствуете.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 13 декабря 2021 для Водолеев
Понедельник – не самый лучший день для принятия важных решений или ответственной работы. Сегодня беритесь только за несложные дела.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 13 декабря 2021 для Рыб
Одинокие представители знака могут с удовольствием отправляться на романтические встречи. Вы встретите именно того человека, которого давно ждали.