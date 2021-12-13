Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 декабря 2021 для Овнов

Астрологи советуют начать вам день с плана. Беритесь прежде всего за самые важные задачи, и только в конце дня вы можете выполнять домашнюю монотонную работу.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 декабря 2021 для Тельцов

Этот день подходит для смены имиджа. Подумайте, как вы сможете выделить свою особенность.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 декабря 2021 для Близнецов

Близнецам сегодня лучше ограничить любой круг общения. Вы будете почему-то с утра раздражительны, поэтому лучше не провоцировать лишних конфликтов.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 декабря 2021 для Раков

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 декабря 2021 для Львов

Львам придется идти на уступки, чтобы сохранить хорошие отношения с друзьями. Постарайтесь сдержать свой пыл сказать что-то неприятное.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 декабря 2021 для Дев

Астрологи не обещают вам сегодня легких путей. Вам придется немного потрудиться, чтобы получить результат.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 декабря 2021 для Весов

Весам не стоит расслабляться в этот день. Понедельник потребует от вас активности и трудолюбия.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 декабря 2021 для Скорпионов

Не жертвуйте своей энергией и временем ради тех, кто этого не заслуживает. Лучше сосредоточьтесь на себе и собственных нуждах.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 декабря 2021 для Стрельцов

У Стрельцов сегодня будет очень насыщенный день. Работайте на совесть, и уже к концу дня вы получите первые результаты.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 декабря 2021 для Козерогов

Маленькое и банальное решение может определить в этот день всю вашу дальнейшую судьбу. Не спрашивайте ни у кого совета, поступайте так как чувствуете.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 декабря 2021 для Водолеев

Понедельник – не самый лучший день для принятия важных решений или ответственной работы. Сегодня беритесь только за несложные дела.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на грудень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 декабря 2021 для Рыб

Одинокие представители знака могут с удовольствием отправляться на романтические встречи. Вы встретите именно того человека, которого давно ждали.