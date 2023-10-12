Не дозволяйте собі забаганок: гороскоп на 12 жовтня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 12 жовтня прогнозує Близнюкам напружений день. Леви можуть сьогодні розпочинати нову справу. Рибам треба бути особливо обережними.
Що прогнозують астрологи сьогодні для всіх 12 знаків зодіаку – читайте на сайті 24 Каналу.
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Гороскоп на 12 жовтня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 12 жовтня 2023 для Овнів
В Овнів сьогодні все йтиме не так, як вони планували. Щоб подолати цей непростий період, потрібно буде зосередитися на справах і зберігати холоднокровність.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 12 жовтня 2023 для Тельців
Сьогодні Тельцям не можна дозволяти собі всі забаганки. Це стосується витрат, яких можна обійтися, а також зайвої їжі.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 12 жовтня 2023 для Близнюків
Близнюків чекає напружений день, коли не вдаватиметься добитися свого дуже швидко. Сьогодні потрібно ухвалювати лише ретельно обдумані рішення.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 12 жовтня 2023 для Раків
Ракам можна зробити сьогодні подарунок – навіть якщо він буде від самих вас. Це підніме вам настрій та налаштує на хорошу роботу.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 12 жовтня 2023 для Левів
У Левів цей день сприятливий для початку нових справ, навіть складних та масштабних. Справу можна розпочати з пошуку людей, які допомагатимуть.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 12 жовтня 2023 для Дів
У Дів сьогодні увесь день ставатимуться перепади настрою. Вони можуть погано вплинути на стосунки з оточенням. Або візьміть себе в руки, або обмежте спілкування.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 12 жовтня 2023 для Терезів
У Терезів ще зранку можуть виникнути дивні проблеми, тому сьогодні краще не розпочинати нових справ. Займіться натомість чимось приємним та нескладним.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 12 жовтня 2023 для Скорпіонів
На шляху до мети у Скорпіонів можуть виникнути перешкоди, що стосуватимуться і професії, і особистого життя. Та вони будуть простішими, ніж здадуться на перший погляд.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 12 жовтня 2023 для Стрільців
Цей день буде вдалим для Стрільців у професійному плані: покращаться ділові зв'язки, також є шанс почути вигідну пропозицію. Утім, до вечора можуть спіткати неприємності.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 12 жовтня 2023 для Козорогів
Козорогам сьогодні краще не нудьгувати та перестати нарікати на життя. У відповідь всесвіт може послати вам ще гірші проблеми.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 12 жовтня 2023 для Водоліїв
У Водоліїв день буде нелегкий, але відкритий для нових можливостей. Буде чимало шансів – наприклад, зайнятися справою, яка приносить вам найбільше задоволення.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 12 жовтня 2023 для Риб
Рибам сьогодні потрібно бути обережним. Не затримуйтесь допізна та не носіть з собою великі суми грошей.