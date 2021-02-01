Гороскоп на сьогодні, 1 лютого 2021 року, прогнозує Левам чудовий настрій. Терезам доведеться багато працювати. Читайте гороскоп на 1 лютого 2021 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Джерело: 24 канал

Сьогоднішній день астрологи радять витратати на рішення невідкладних справ. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 1 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 лютого 2021 для Овнів

Овнам треба в цей день зосередитися на робочому процесі. Ваше керівництво за вами стежить, тож сумлінно працюйте. Ймовірно, вам підвищать зарплату, якщо ви цього заслуговуєте.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 лютого 2021 для Тельців

Тельцям не варто занурюватися у переживання і депресію. Зовсім скоро відбудеться подія, яка подарує вам позитив.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 лютого 2021 для Близнюків

Близнюкам доведеться в цей день боротися з несправедливістю, але правда буде на вашому боці. Вечір присвятіть відпочинку.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 лютого 2021 для Раків

Раків сьогодні може образити будь-яке слово. Не виключено, що хтось доведе вас до сліз. Вечір проведіть з коханою людиною.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 1 лютого 2021 для Левів

У Левів сьогодні буде чудовий настрій і привід для радості. Відмовтеся в цей день від важкої їжі та спробуйте зайнятися фізичними вправами.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 1 лютого 2021 для Дів

Дівам в цей день варто подумати про себе: запишіться в зал, на курси, займіться хобі, або присвятіть час своїм рідним.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 лютого 2021 для Терезів

Терезам сьогодні доведеться багато працювати, а це принесе свої плоди. У цей день відкладіть заняття спортом та утримайтеся від шопінгу.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 лютого 2021 для Скорпіонів

У цей день будуть вирішуватися питання, які пов'язані з юриспруденцією та будь-якими правовими моментами. Без побоювань вирушайте у відрядження.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 1 лютого 2021 для Стрільців

Операції пов'язані із землею або будівництвом краще відкласти на більш сприятливий час. День проведіть без поспіху та нових серйозних починань.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 лютого 2021 для Козерогів

Впродовж дня у Козерогів можлива розслабленість та постійне бажання відволіктися від обов'язків. Постарайтеся відкласти вирішення серйозних справ на вечір.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 лютого 2021 для Водоліїв

Астрологи радять Водоліям справи, які вимагають особливої концентрації, вирішити в першій половині дня. Втім навіть впродовж дня ви зможете витримати великі кар'єрні навантаження.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 лютого 2021 для Риб

Рибам не варто сьогодні лізти не в свої справи, інакше ризикуєте накликати на себе шквал критики. Час даремно проводити не варто. Займіться побутовими питаннями, що принесуть користь всій родині.