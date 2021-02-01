Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2021 года, прогнозирует Львам отличное настроение. Весам придется много работать. Читайте гороскоп на 1 февраля 2021 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Источник: 24 канал Сегодняшний день астрологи советуют тратить на решение неотложных дел. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков Зодиака у нас на сайте. Читайте также Гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 февраля 2021 для Овнов

Овнам надо в этот день сосредоточиться на рабочем процессе. Ваше руководство за вами следит, поэтому добросовестно работайте. Вероятно, вам повысят зарплату, если вы этого заслуживаете.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 1 февраля 2021 для Тельцов

Тельцам не стоит погружаться в переживания и депрессию. Совсем скоро произойдет событие, которое подарит вам позитив.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 февраля 2021 для Близнецов

Близнецам придется в этот день бороться с несправедливостью, но правда будет на вашей стороне. Вечер посвятите отдыху.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 февраля 2021 для Раков

Раков сегодня может обидеть любое слово. Не исключено, что кто-то доведет вас до слез. Вечер проведите с любимым человеком.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 1 февраля 2021 для Львов

У Львов сегодня будет отличное настроение и повод для радости. Откажитесь в этот день от тяжелой пищи и попробуйте заняться физическими упражнениями.

Читайте также Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 1 февраля 2021 для Дев

Девам в этот день стоит подумать о себе: запишитесь в зал, на курсы, займитесь хобби, или посвятите время своим родным.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 1 февраля 2021 для Весов

Весам сегодня придется много работать, а это принесет свои плоды. В этот день отложите занятия спортом и воздержитесь от шопинга.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 1 февраля 2021 для Скорпионов

В этот день будут решаться вопросы, которые связаны с юриспруденцией и любыми правовыми моментами. Без опасений отправляйтесь в командировку.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 1 февраля 2021 для Стрельцов

Операции, связанные с землей или строительством, лучше отложить на более благоприятное время. День проведите без спешки и новых серьезных начинаний.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 1 февраля 2021 для Козерогов

В течение дня у Козерогов возможна расслабленность и постоянное желание отвлечься от обязанностей. Постарайтесь отложить решение серьезных дел на вечер.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 1 февраля 2021 для Водолеев

Астрологи советуют Водолеям дела, которые требуют особой концентрации, решить в первой половине дня. Впрочем даже в течение дня вы сможете выдержать большие карьерные нагрузки.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 февраля 2021 для Рыб

Рыбам не стоит сегодня лезть не в свои дела, иначе рискуете навлечь на себя шквал критики. Время зря проводить не стоит. Займитесь бытовыми вопросами, которые принесут пользу всей семье.