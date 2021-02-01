Гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2021 года, прогнозирует Львам отличное настроение. Весам придется много работать. Читайте гороскоп на 1 февраля 2021 года для всех знаков зодиака далее в материале.
Гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 1 февраля 2021 для Овнов
Овнам надо в этот день сосредоточиться на рабочем процессе. Ваше руководство за вами следит, поэтому добросовестно работайте. Вероятно, вам повысят зарплату, если вы этого заслуживаете.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 1 февраля 2021 для Тельцов
Тельцам не стоит погружаться в переживания и депрессию. Совсем скоро произойдет событие, которое подарит вам позитив.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 1 февраля 2021 для Близнецов
Близнецам придется в этот день бороться с несправедливостью, но правда будет на вашей стороне. Вечер посвятите отдыху.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 1 февраля 2021 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 1 февраля 2021 для Львов
У Львов сегодня будет отличное настроение и повод для радости. Откажитесь в этот день от тяжелой пищи и попробуйте заняться физическими упражнениями.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 1 февраля 2021 для Дев
Девам в этот день стоит подумать о себе: запишитесь в зал, на курсы, займитесь хобби, или посвятите время своим родным.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 1 февраля 2021 для Весов
Весам сегодня придется много работать, а это принесет свои плоды. В этот день отложите занятия спортом и воздержитесь от шопинга.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 1 февраля 2021 для Скорпионов
В этот день будут решаться вопросы, которые связаны с юриспруденцией и любыми правовыми моментами. Без опасений отправляйтесь в командировку.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 1 февраля 2021 для Стрельцов
Операции, связанные с землей или строительством, лучше отложить на более благоприятное время. День проведите без спешки и новых серьезных начинаний.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 1 февраля 2021 для Козерогов
В течение дня у Козерогов возможна расслабленность и постоянное желание отвлечься от обязанностей. Постарайтесь отложить решение серьезных дел на вечер.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 1 февраля 2021 для Водолеев
Астрологи советуют Водолеям дела, которые требуют особой концентрации, решить в первой половине дня. Впрочем даже в течение дня вы сможете выдержать большие карьерные нагрузки.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 1 февраля 2021 для Рыб
Рыбам не стоит сегодня лезть не в свои дела, иначе рискуете навлечь на себя шквал критики. Время зря проводить не стоит. Займитесь бытовыми вопросами, которые принесут пользу всей семье.
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