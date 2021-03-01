Гороскоп на сьогодні, 1 березня 2021 року, радить Близнюкам завершити всі раніше розпочаті справи. Для Дів день сприятливий для будь-яких починань. Читайте гороскоп на 1 березня 2021 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Вирішення складних завдань сьогодні треба відкласти. Не поспішайте з прийняттям важливих рішень. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 1 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 березня 2021 для Овнів

Астрологи радять Овнам бути обережними. Не виключено, що вас чекає розчарування від близького друга. Постарайтеся оточити себе людьми, яким ви довіряєте.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 березня 2021 для Тельців

У Тельців день пройде без неприємностей, однак не варто планувати в цей день якихось серйозних та важливих справ.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 березня 2021 для Близнюків

Близнюкам треба надолужити згаяне та взятися до справ, які вони не встигли виконати попереднього тижня. Зорі рекомендують вечір провести у затишній атмосфері.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 березня 2021 для Раків

Впродовж дня Раки будуть схильні до нападів гніву та дратівливості. Підвищена агресивність з вашого боку може перешкодити здійсненню планів.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 1 березня 2021 для Левів

Постарайтеся у цей день скласти графік справ і дотримуватися його. Не нервуйтеся через дрібниці, а всі важливі завдання виконайте в першій половині дня.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 1 березня 2021 для Дів

День сприятливий для будь-яких починань. Спірні питання намагайтеся вирішувати без крику та конфліктів. Вже ввечері на вас чекає цікаве знайомство.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 березня 2021 для Терезів

Сьогодні сприятливий день для здійснення ваших планів та ідей. Працездатності у вас буде більше, ніж достатньо. Не відмовляйте собі в цей день у покупках, якщо вони не будуть бити по вашій кишені.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 березня 2021 для Скорпіонів

Важливі справи краще на деякий час відкласти. У цей день ви можете бути в багатьох питаннях некомпетентними або ж просто помилятися.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 1 березня 2021 для Стрільців

Від сьогоднішнього дня варто очікувати приємних зустрічей, нових знайомств та пропозицій. Не сидіть склавши руки, а активно дійте.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 березня 2021 для Козерогів

Уникайте в цей день кардинальних змін в будь-яких областях своєї діяльності. Нікому не давайте гроші в борг, інакше можуть виникнути фінансові труднощі.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 березня 2021 для Водоліїв

Не допускайте в цей день суперечок з родичами. Можливо, ви просто не до кінця зрозумієте те, що вони хотіли до вас донести. Зберігайте мудрість та тверезий розум.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 березня 2021 для Риб

Постарайтеся не думати в цей день про людей, які приносять у ваше життя дискомфорт та хвилювання. Оточуйте себе позитивними емоціями та доброю енергетикою.