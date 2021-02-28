Гороскоп на тиждень 1–7 березня 2021 для всіх знаків Зодіаку, передбачає насичені дні, які будуть наповнені позитивними змінами. Читайте гороскоп на тиждень 1 – 7 березня 2021 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 1 – 7 березня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 1 – 7 березня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 березня 2021 для Овна

Тиждень наділить Овнів енергією, якої вистачить для подолання будь-яких труднощів. На початку тижня вас турбуватимуть тривоги через те, що попереднього тижня ви не все встигли реалізувати та довершити до кінця деякі справи. Астрологи попереджають, що відповідальних рішень цього тижня наодинці приймати не варто.

У стосунках з коханою половинкою будьте ніжними та добрими. Ця людина допоможе вам оговтатися від важких робочих буднів та заспокоїть у важку хвилину. В середині тижня відвідайте родичів, яким потрібна ваша допомога. Самотні представники знаку наприкінці робочого тижня можуть сміливо вирушати на прогулянку з друзями. Не виключено, що у вас є всі шанси знайти свою другу половинку.

На вихідних Овнів чекають позитивні події. Ви увесь час будете в русі та весело проведете суботу і неділю зі своїми друзями.

Сприятливий день: 1 березня

Несприятливий день: 2 березня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 березня 2021 для Тельця

Цього тижня астрологи радять Тельцям бути обережними зі своїм здоров'ям. Ви ризикуєте простудитися, тому тепло одягайтеся, щоб не зіпсувати собі майбутню подорож, яку ви запланували.

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Загалом тиждень подарує Тельцям успіхи на роботі. Керівництво буде вас хвалити, а ваші стосунки з колегами на диво покращаться. Однак тим представникам знаку, які давно хотіли змінити сферу своєї діяльності, цей тиждень – чудовий час, щоб записатися на курси та розпочати омріяне навчання.

На вихідних зорі радять поповнити запас життєвих сил та енергії. Включіть у свій раціон якомога більше вітамінів, не нехтуйте пішими прогулянками. Дотримуйтеся режиму сну, а ввечері розслабтеся за допомогою ванни з ароматичними маслами.

Сприятливий день: 5 березня

Несприятливий день: 1 березня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 березня 2021 для Близнюків

Для Близнюків новий тиждень буде вдалим. Втім покладайтеся не лише на фортуну, але й на власні сили. Всі події, які відбуватимуться цього тижня, будуть мати вплив на ваше подальше життя. За можливості, постарайтеся менше часу приділяти телефону і соціальним мережам, а більше спілкуйтеся з людьми.

У вас з'явиться шанс кар'єрного зростання, однак заручіться підтримкою співробітників. Не піддавайте критиці чужі рекомендації, адже саме ці люди допоможуть вам у майбутньому. Вільний час приділіть своїй другій половинці. Самотнім представникам не варто зав'язувати нові стосунки. Цей період варто побути наодинці.

На вихідних зорі радять зайнятися тим, чим ви давно планували. До прикладу, придбайте абонемент у басейн, або ж поцікавтеся початком навчання в автошколі та запишіться на курси.

Сприятливий день: 3 березня

Несприятливий день: 5 березня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 березня 2021 для Рака

Тиждень буде сприятливим для тих представників знаку, які не люблять метушні, а найкращим їхнім наповненням є спокійна обстановка вдома за читанням книги чи переглядом цікавого фільму. В особистому життя Раків чекає затишшя. Після гучних сварок у вас настане цукерково-букетний період.

Впродовж тижня використовуйте час раціонально. Займіться важливими справами, які ви повинні виконати до кінця тижня. Період сприятливий для переїздів та виходу зі своєї зони комфорту. Все почате має всі шанси гарно завершитися. При прийнятті важливих питань, старайтеся не приймати швидкі рішення.

На вихідних Раки, які довгий період тримали образу на близьку подругу, нарешті зможуть відпустити всі кривди зі свого серця та пробачити людині за її вчинки. Ви відчуєте значне полегшення і, можливо, навіть помиритеся.

Сприятливий день: 7 березня

Несприятливий день: 1 березня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 березня 2021 для Лева

Левам цього тижня варто вийти за межі своєї буденності і нарешті почати рухатися до своїх мрій. Перестаньте щодня робити одні й ті ж домашні справи, які ні до чого не призводять. Увімкніть у собі суперсилу та рухайтеся лише вперед до перемоги.

Вільний від роботи час використайте на те, аби розставити пріоритети та зрозуміти, в якому напрямку вам варто рухатися далі. Якщо хочете досягнути в особистому житті та на роботі чогось більшого – докладіть максимум зусиль, плідно працюйте та з чистим серцем насолоджуйтеся результатом.

На вихідних візьміться за своє здоров'я. Подумайте, чи не варто вам переглянути режим дня, харчування та звички. Субота – вдалий час для покупок, знайомств та фінансових операцій.

Сприятливий день: 3 березня

Несприятливий день: 5 березня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 березня 2021 для Діви

Дівам посміхнеться успіх у новому починанні. Не уникайте спілкування з колегами та хорошими товаришами, адже під час розмови ви зможете покращити та налагодити стосунки. Цього тижня надайте перевагу спокійним розмовам та вечорам, де будете багато говорити наодинці.

У фінансових справах вас очікує успіх. Не виключено, що на вас чекає премія, або ж навіть збільшення зарплати. Проявлена вами доброта принесе вам великий заряд сили та внутрішнього спокою. П'ятниця – вдалий день, аби приділити належну увагу зубам. За можливості, запишіться на прийом до стоматолога.

На вихідних відправтеся в невелику подорож. Вам потрібно відпочити та трохи розвантажитися. Зустріньтеся з друзями та проведіть весело час. Будьте обережними під час вживання алкоголю – реакція на цей продукт у вас може бути непередбачуваною.

Сприятливий день: 5 березня

Несприятливий день: 2 березня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 березня 2021 для Терезів

Тиждень для Терезів буде трохи бентежним. Ви будете перейматися своїм особистим життям. Зорі не радять сильно завантажувати себе думками, які будуть вас виїдати зсередини. Зосередьтеся на чомусь, що буде вас мотивувати та заряджати.

Позитивною темою цього тижня може стати ваш особистісний розвиток через активність. Впевненість в собі дозволить вам ставити перед собою масштабні завдання і успішно їх вирішувати. Спробуйте присвятити кілька днів лише собі та тому виду творчості, який вам найбільше подобається.

Вихідні проведіть за містом у компанії друзів. Зорі прогнозують вам цікаве проведення часу, нові знайомства, які згодом переростуть у дружбу. У неділю заплануйте собі майбутній тиждень так, щоб встигнути реалізувати все, що собі задумаєте.

Сприятливий день: 4 березня

Несприятливий день: 6 березня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 березня 2021 для Скорпіона

Астрологи радять Скорпіонам цього тижня не розпорошуватися на багато справ. Постарайтеся відпочити та відновити сили від попереднього робочого тижня. На початку тижня можливі дурні витрати, тому вже у всі наступні дні спробуйте трішки зекономити та не купляти ті речі, без яких ви можете обійтися.

Тиждень сприятливий для чогось нового – проходження курсів чи прослуховування мотиваційних лекцій. Якщо хочете якихось змін у своїй оселі – сміливо пробуйте змінити інтер'єр. У другій половині тижня вам захочеться усамітнитися, не відмовляйте собі в такому задоволенні.

У неділю зустріньтеся зі своїм давнім другом, якого не бачили вже довгий період. Приємне спілкування та щира розмова принесе масу задоволення та допоможе впорядкувати свої думки.

Сприятливий день: 2 березня

Несприятливий день: 4 березня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 березня 2021 для Стрільця

Тиждень для Стрільців обіцяє багато несподіваних вчинків та поворотів долі. Ваше життя буде насиченим та вимагатиме від вас багато сил та енергії. На роботі все буде спокійно та гармонійно. Не забувайте приділяти належну увагу своїм стосункам. Додайте до них романтики, щоб нагадати своїй коханій половинці про почуття.

Якщо у вас є незавершені справи, то виділіть час цього тижня саме на них. Позакривайте всі недоробленості, а тоді беріться за нові завдання. Четвер – вдалий день тиждень, аби зосередитися на своїй зовнішності. Відвідайте перукаря або відправтеся на шопінг для оновлення гардеробу.

Вихідні проведіть у домашній атмосфері. Займайтеся виключно тим, що приносить вам задоволення.

Сприятливий день: 6 березня

Несприятливий день: 2 березня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 березня 2021 для Козерога

Новий тиждень для вас буде неабияк насиченим та динамічним. На роботі ви будете проводити більше часу, адже будете завантажені новими та цікавими завданнями. Тиждень буде сприятливим у фінансовому плані, вам вдасться збільшити суму власних заощаджень.

Середина тижня сприятлива для виконання домашніх справ, які ви давно запланували. Прибирання, купівля елементів інтер'єру та декору – це все вам під силу і результат буде вас тішити та милувати ще дуже довго

На вихідних присвятіть свій час навчанню та саморозвитку. Найкраще це робити у вечірній час – у вас з'явиться сила та наснага до нових звершень.

Сприятливий день : 3 березня

Несприятливий день: 6 березня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 березня 2021 для Водолія

Самотніх Водоліїв цього тижня чекають значні зміни в особистому житті. Вам не варто сподіватись на ініціативність людини, яка вам подобається, тож як складуться справи – залежить лише від обставин. Будьте наполегливими і вже незабаром почуття накриють вас з головою.

Загалом тиждень пролетить з надзвичайною швидкістю – дні будуть наповнені подіями, змінами та новими зустрічами. Середа дуже сприятлива для переговорів та ділових зустрічей. Ви отримаєте підтримку і навіть зможете сміливо претендувати на підвищення. Вже найближчим часом ви відчуєте суттєве покращення вашого фінансового становища.

Вихідні проведіть вдома і відмовтесь від далекої подорожі, адже можливі непередбачувані ситуації та навіть аварії. Власникам автомобілів потрібно бути дуже уважним на дорогах. Якщо є потреба – проведіть додатковий огляд вашого авто.

Сприятливий день: 1 березня

Несприятливий день: 4 березня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 березня 2021 для Риб

Творчі проєкти цього тижня допоможуть вам покращити ваше фінансове положення, а також налагодити ділові зв'язки, які вам допоможуть у майбутньому. Якщо ви перебуваєте в пошуку роботи – то цей тиждень дуже сприятливий для надсилання резюме та проходження співбесід.

Тиждень присвятіть плануванню своїх майбутніх звершень. Перевірте свої ресурси, приведіть до порядку домашні та робочі справи. Якщо маєте незавершені завдання – зосередьтесь саме на них.

Протягом тижня будьте обачними зі своїми витратами, бо є великі шанси витратити зайвого. На вихідних будьте готові до несподіванок. Не все буде йти за вашим планом, але не засмучуйтеся: цілком можливо, що зміни будуть на краще.

Сприятливий день: 5 березня

Несприятливий день: 7 березня