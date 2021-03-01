Гороскоп на 1 березня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 1 березня 2021 року, радить Близнюкам завершити всі раніше розпочаті справи. Для Дів день сприятливий для будь-яких починань. Читайте гороскоп на 1 березня 2021 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.
Джерело:24 канал
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Гороскоп на 1 березня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 1 березня 2021 для Овнів
Астрологи радять Овнам бути обережними. Не виключено, що вас чекає розчарування від близького друга. Постарайтеся оточити себе людьми, яким ви довіряєте.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 1 березня 2021 для Тельців
У Тельців день пройде без неприємностей, однак не варто планувати в цей день якихось серйозних та важливих справ.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 1 березня 2021 для Близнюків
Близнюкам треба надолужити згаяне та взятися до справ, які вони не встигли виконати попереднього тижня. Зорі рекомендують вечір провести у затишній атмосфері.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 1 березня 2021 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 1 березня 2021 для Левів
Постарайтеся у цей день скласти графік справ і дотримуватися його. Не нервуйтеся через дрібниці, а всі важливі завдання виконайте в першій половині дня.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 1 березня 2021 для Дів
День сприятливий для будь-яких починань. Спірні питання намагайтеся вирішувати без крику та конфліктів. Вже ввечері на вас чекає цікаве знайомство.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 1 березня 2021 для Терезів
Сьогодні сприятливий день для здійснення ваших планів та ідей. Працездатності у вас буде більше, ніж достатньо. Не відмовляйте собі в цей день у покупках, якщо вони не будуть бити по вашій кишені.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 1 березня 2021 для Скорпіонів
Важливі справи краще на деякий час відкласти. У цей день ви можете бути в багатьох питаннях некомпетентними або ж просто помилятися.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 1 березня 2021 для Стрільців
Від сьогоднішнього дня варто очікувати приємних зустрічей, нових знайомств та пропозицій. Не сидіть склавши руки, а активно дійте.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 1 березня 2021 для Козерогів
Уникайте в цей день кардинальних змін в будь-яких областях своєї діяльності. Нікому не давайте гроші в борг, інакше можуть виникнути фінансові труднощі.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 1 березня 2021 для Водоліїв
Не допускайте в цей день суперечок з родичами. Можливо, ви просто не до кінця зрозумієте те, що вони хотіли до вас донести. Зберігайте мудрість та тверезий розум.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 1 березня 2021 для Риб
Постарайтеся не думати в цей день про людей, які приносять у ваше життя дискомфорт та хвилювання. Оточуйте себе позитивними емоціями та доброю енергетикою.
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