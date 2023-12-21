У 4 знаків зодіаку рік може початися з проблем у професійній сфері. Так, труднощі, ймовірно, постануть перед Овном, Козорогом, Дівою і Рибами, пише 24 Канал.

Зверніть увагу До Нового року 3 знаки зодіаку матимуть вкрай неприємну розмову

Овен

У січні можуть раптово з'явитися нові виклики. Здаватиметься, що ви до них не готові й не знаєте, як розв'язувати проблемні питання. Однак, зірки пророкують вам успіх. Тож використайте ситуацію на свою користь.

Гороскоп для Овнів

Козоріг

На вас спробують звалити багато роботи. Керівник раптово вирішить йти у відпустку й перекласти свої завдання на найкращого працівника.

Гороскоп для Козорогів

Діва

Колегам зовсім не до вподоби, що вас постійно хвалять. Будьте уважні та обережні: можуть спробувати вставляти палиці в колеса.

Гороскоп для Дів

Риби

Добре подумайте перед тим, як наважуватися на "авантюру". Це може лише погіршити ситуацію.

Гороскоп для Риб