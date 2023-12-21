Так, Терези, Скорпіон і Стрілець, наприкінці грудня вам, ймовірно, доведеться говорити на неприємну тему. Чого чекати найближчими днями, розповідає 24 Канал.

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Терези

Кохана людина може піти наліво прямо перед Новим роком. Гірка правда розіб'є вам серце. Не звинувачуйте у зраді себе: це вибір партнера або партнерки.

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Скорпіон

Попереду ймовірна неприємна розмова з близькою людиною. Те, що ви почуєте, сильно вразить.

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Стрілець

Напередодні свят ви можете зустріти людину з минулого. Це станеться там, де точно не чекали. Відчуєте дуже сильне бажання якнайшвидше піти.

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