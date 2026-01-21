У 2026 році енергія Водолія буде відчуватися особливо сильно. Для кожного знаку зодіаку цей період стане етапом зростання. Головне – зрозуміти, над чим саме працювати. Астрологи вважають, що життя трьох знаків зодіаку зовсім скоро зазнає позитивних змін, розповідає Parade.

На кого очікують зміни в житті?

Овен

Гороскоп для Овнів

Овнів складно назвати командними гравцями. Вони люблять все тягнути наодинці. Сезон Водолія підсвітить тему друзів та соціальних зв'язків. Пам'ятайте, що командна робота відкриє ті двері, які раніше здавалися зачиненими. Чим більше будете взаємодіяти з людьми, які поділяють ваші ідеї – тим швидше все піде вперед.

Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів

Головними темами на цей період стане дім, сім'я та внутрішня стабільність. Сприятливий період для проведення ремонту або переїзду.

Водночас сезон Водолія так і закликає Скорпіонів зазирнути всередину себе. Вони отримають можливість зцілити старі рани. Може бути неприємно, але зорі допоможуть, аби все пройшло як треба.

Водолій

Гороскоп для Водоліїв

Ваш сезон – ваш момент. Водолії будуть просто у вирі всіх подій. Гарний момент для того, аби змінити імідж чи почати працювати над новим проєктом. Якщо ж не налаштовані одразу діяти, то принаймні варто поставити перед собою нові цілі.