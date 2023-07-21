Сильні та обережні: які за характером люди, народжені в серпні, та з ким вони сумісні

У серпні люди народжуються під знаками зодіаку Лева та Діви. Зазвичай, вони є сильними, впевненими у собі, гордими й рішучими. Їх не лякають труднощі, а навпаки – загартовують.

Більше про характер цих людей, а також їхню сумісність і несумісність з іншими знаками зодіаку – розповідаємо далі.

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Які за характером Леви

Леви народжуються у період з 23 липня по 21 серпня. Це один з найбільш самовпевнених знаків зодіаку. Люди, народжені під знаком Лева, відрізняються від інших енергійністю, душевністю, марнославством, гордістю, рішучістю та упертістю.

Овен, Стрілець, Терези, БлизнюкиТелець, Скорпіон

Знак зодіаку Лев

Які за характером Діви

Під цей знак зодіаку потрапляють люди, які народжуються з 22 серпня по 23 вересня. Основними рисами їхнього характеру є уважність та обережність. Також Дівам притаманні такі риси характеру: витривалість, недовірливість, пунктуальність, передбачливість, надійність.

Телець, Рак, Козеріг, СкорпіонБлизнюки, Стрілець

Знак зодіаку Діва