Сильні та обережні: які за характером люди, народжені в серпні, та з ким вони сумісні
У серпні люди народжуються під знаками зодіаку Лева та Діви. Зазвичай, вони є сильними, впевненими у собі, гордими й рішучими. Їх не лякають труднощі, а навпаки – загартовують.
Більше про характер цих людей, а також їхню сумісність і несумісність з іншими знаками зодіаку – розповідаємо далі.
Дивіться також Народжені в серпні: з якими знаками зодіаку створять ідеальну сім'ю
Які за характером Леви
Леви народжуються у період з 23 липня по 21 серпня. Це один з найбільш самовпевнених знаків зодіаку. Люди, народжені під знаком Лева, відрізняються від інших енергійністю, душевністю, марнославством, гордістю, рішучістю та упертістю.Сумісність: Овен, Стрілець, Терези, Близнюки
Несумісність: Телець, Скорпіон
Знак зодіаку Лев
Які за характером Діви
Під цей знак зодіаку потрапляють люди, які народжуються з 22 серпня по 23 вересня. Основними рисами їхнього характеру є уважність та обережність. Також Дівам притаманні такі риси характеру: витривалість, недовірливість, пунктуальність, передбачливість, надійність.Сумісність: Телець, Рак, Козеріг, Скорпіон
Несумісність: Близнюки, Стрілець
Знак зодіаку Діва