У серпні чимало пар матимуть серйозні сварки зі своїми половинками, повідомляє 24 канал. Подекуди може дійти навіть до розлучення.

Читайте також Астрологи назвали трьох знаків Зодіаку, які є найкращими господинями

Які чоловіки розіб’ють серце у серпні

Овни

Овни дуже вперті, тож не захочуть прислухатися до своєї половинки у серпні. Ба більше, вони не готові обмежувати свою свободу через стосунки.

Близнюки

Якщо ви лише розпочинаєте стосунки з Близнюками, то пам’ятайте, що прив’язувати їх до себе – даремна справа. Вони абсолютно не вміють підкорятися своїй другій половинці.

Леви

Поведінка у Левів цього місяця буде геть не зразковою. Ви зможете помітити у партнерові дивний стан, якого не спостерігали раніше. Ймовірно, у Левів навіть з’являться коханки.

Які жінки розіб’ють серце у серпні

Терези

Якщо ви перебуваєте в стосунках з Терезами, то зіткнетеся цього місяця з любовними перепитіями. Народжені під сузір’ям Терезів будуть всіляко показувати, як вони втомилися від стосунків та вимагатимуть зробити хоча б перерву.

Стрільці

Стрільці цього тижня будуть дуже легко спалахувати. Їхня емоційність додасть серйозного надлому у ваші стосунки. Представники цього знаку готові навіть піти на зраду.

Водолії

Водолії залежні від турботи і любові. Якщо ви не знайдете достатньо часу для коханої людини, то жінка-Водолій знайде собі обранця, який приділятиме їй чимало уваги.