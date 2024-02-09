Ці 2 знаки зодіаку матимуть серйозні проблеми у рік Дракона

2024 рік лише почався, а астрологи вже мають неприємні новини для двох знаків зодіаку. Річ у тім, що їм варто готуватися до неспокійних днів. Труднощі переслідуватимуть протягом всього року Дракона.

Зокрема, тварина-покровитель принесла проблеми, замість щастя, Тельцям та Левам. Більше про те, що чекає на представників цих знаків зодіаку, читайте у гороскопі, який підготував 24 Канал.

Хороші новини Названо 3 знаки зодіаку, які заручаться в лютому

Телець

Тельці мали величезні надії на 2024 рік. Однак їхні плани зруйнувалися вже на початку січня. На жаль, астрологи мають ще більш неприємні новини для представників цього знаку зодіаку. Річ у тім, що серйозні проблеми переслідуватимуть їх протягом усього року. Найбільше, зокрема, постраждає кар'єра.

Гороскоп для Тельців

Лев

Леви уже багато місяців намагаються налагодити свої романтичні стосунки. Астрологи кажуть, що протягом цього року вони декілька разів сходитимуться і розходитимуться з партнером. Тому варто приготуватися до нервових зривів та емоційних гойдалок. Можливо, представників цього знаку зодіаку навіть накриє сильна депресія. Тому не потрібно відтягувати візит до спеціаліста.

Гороскоп для Левів