В частности, животное-покровитель принесло проблемы, вместо счастья, Тельцам и Львам. Больше о том, что ждет представителей этих знаков зодиака, читайте в гороскопе, который подготовил 24 Канал.

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Телец

Тельцы имели огромные надежды на 2024 год. Однако их планы разрушились уже в начале января. К сожалению, астрологи имеют еще более неприятные новости для представителей этого знака зодиака. Дело в том, что серьезные проблемы будут преследовать их в течение всего года. Больше всего, в частности, пострадает карьера.

Гороскоп для Тельцов

Лев

Львы уже много месяцев пытаются наладить свои романтические отношения. Астрологи говорят, что в течение этого года они несколько раз будут сходиться и расходиться с партнером. Поэтому стоит приготовиться к нервным срывам и эмоциональным качелям. Возможно, представителей этого знака зодиака даже накроет сильная депрессия. Поэтому не нужно оттягивать визит к специалисту.

Гороскоп для Львов