Проникливі та вразливі песимісти: якими є представники знаку зодіаку Рак

Рак є четвертим знаком у зодіакальному колі. Його представники народжені у період з 22 червня по 23 липня.

Астрологи зазначають, що це один з найбільш проникливих знаків. Які ж вони – люди народжені під сузір'ям Рака, усе, що треба знати про цей знак, розповідає 24 Канал.

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Загальна характеристика

Стихія знака – вода.

Символ – рак, краб, серце.

Планета – Місяць.

Камені-талісмани: перли, рубін, смарагд, кальцит, котяче око, місячний камінь, кришталь, целестин.

Основні риси характеру, які відрізняють Раків від інших знаків зодіаку – це проникливість, емпатія, сором'язливість, вразливість, благородство, обережність і далекоглядність.

Раки співчутливі, досить-таки часто милі, чуйні, мають почуття гумору, вдумливі. Вони інтелектуали. Водночас примхливі песимісти, різкі та нерідко спочатку здаються людям холодними та закритими. Раки мовчазні та таємничі, багато думають і не люблять пустих балачок. Вони невпевнені, тож часто себе недооцінюють.

Чоловік Рак

Народжені під цим знаком зазвичай товариські та доброзичливі, а ще чуттєві та сімейні. Вони володіють розвиненою інтуїцією, також мають терпимість та витримку.

Втім, серед негативних якостей характеру – дратівливість та песимізм. Представники цього знака вкрай емоційні, щоправда, воліють приховувати свої почуття. Лише в оточенні близьких та друзів вони достатньо відкриті.

Жінка Рак

Народжені під сузір'ям Рака відрізняються від інших підвищеною чутливістю, романтичністю та сентиментальністю. Вони загадкові та мають вразливий внутрішній світ, який ретельно ховають від сторонніх. Представники цього знака дуже жіночні, мають неймовірний шарм, що приваблює чоловіків. Вони важко сприймають критику. Раки дуже віддані, їм важлива сім'я.

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Раки в роботі

Представники цього знака дуже орієнтовані на безпеку та хочуть переконатися, що досягнуть успіху на своєму шляху. Вони готові наполегливо працювати, щоб це сталося.

Раки ненавидять нервову, небезпечну роботу. Їм дуже важко в напруженій обстановці. Окрім того, важливо встановити довірчі стосунки в колективі.

Якщо Рак знайде робоче місце з комфортною атмосферою, то покаже справді дивовижні результати. До своєї роботи підходить професійно та відповідально. Рак хоче бути максимально корисним для компанії, а ще любить творчі та інтелектуальні професії.

Астрологи зазначають, що ролі начальника цей знак проявляє себе доброзичливо. Зокрема, вітає ентузіазм і творчу ініціативність. Окрім того, заохочує відповідальних працівників підвищенням.

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Раки в коханні

Як ми вже зазначали, Ракам дуже важливо почуватися в безпеці. Вони не стрибають з головою в стосунки та ретельно обирають партнерам. Представникам цього знака нерідко важко довіритися іншим. Насправді вони довго придивляються до людини та лише згодом встановлюють з нею тісний зв'язок. Окрім того, не поспішають зізнаватися у своїх почуттях. Для них важливіше діло, а не слово.

Сумісність з іншими знаками

Найкраще Ракам підходять Риби та Скорпіони. Натомість з Левами та Стрільцями їм важко.

Раки в дружбі

Раки не люблять гучних компаній та віддають перевагу розважатися вдома, у невеликих групах людей, де дійсно можуть бути собою. Представники цього знака щирі, вони вірні та стають хорошими друзями на роки. Раки дуже важко переносять зраду та намагаються зрозуміти, чому саме так сталося, яка їхня вина. Якщо коротко, Рак – це друг, який потрібен усім.