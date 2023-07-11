Астрологи отмечают, что это один из самых проницательных знаков. Какие же они – люди рождены под созвездием Рака, все, что нужно знать об этом знаке рассказывает 24 Канал.

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Общая характеристика

Стихия знака – вода.

Символ – рак, краб, сердце.

Планета – Луна.

Камни-талисманы: жемчуг, рубин, изумруд, кальцит, кошачий глаз, лунный камень, хрусталь, целестин.

Основные черты характера, отличающие Раков от других знаков зодиака – это проницательность, эмпатия, застенчивость, уязвимость, благородство, осторожность и дальновидность.

Раки довольно часто милы, чуткие, имеют чувство юмора, вдумчивые. Они интеллектуалы. В то же время капризные пессимисты, резкие и нередко сначала кажутся людям холодными и закрытыми. Раки молчаливые и таинственные, много думают и не любят пустых разговоров. Они неуверенные, поэтому часто себя недооценивают.

Мужчина Рак

Рожденные под этим знаком обычно дружелюбные, а еще чувственные и семейные. Они обладают развитой интуицией, терпимостью и выдержкой.

Впрочем, среди негативных качеств характера – раздражительность и пессимизм. Представители этого знака очень эмоциональны, правда, предпочитают скрывать свои чувства. Только в окружении близких и друзей они достаточно открытые.

Женщина Рак

Родившиеся под созвездием Рака отличаются от других повышенной чувствительностью, романтичностью и сентиментальностью. Они загадочные и обладают уязвимым внутренним миром, который тщательно скрывают от посторонних. Представители этого знака очень женственные, обладают невероятным шармом, привлекающим мужчин. Они тяжело воспринимают критику. Раки очень верные, им важна семья.

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Раки в работе

Представители этого знака очень ориентированы на безопасность и хотят убедиться, что добьются успеха на своем пути. Они готовы упорно работать, чтобы это произошло.

Раки ненавидят нервную, опасную работу. Им очень тяжело в напряженной обстановке. Кроме того, важно установить доверительные отношения в коллективе.

Если Рак найдет рабочее место с комфортной атмосферой, то покажет поистине удивительные результаты. К своей работе подходит профессионально и ответственно. Рак хочет быть максимально полезным для компании, а также любит творческие и интеллектуальные профессии.

Астрологи отмечают, что в качестве начальника этот знак проявляет себя дружелюбно. В частности, приветствует энтузиазм и творческую инициативность. Кроме того, поощряет ответственных работников повышением.

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Раки в любви

Как мы уже отмечали, Ракам очень важно чувствовать себя в безопасности. Они не прыгают с головой в отношения и тщательно выбирают партнеров. Представителям этого знака часто трудно довериться другим. На самом деле, они долго присматриваются к человеку и лишь некоторое время спустя устанавливают с ним тесную связь. Кроме того, не спешат признаваться в своих чувствах. Для них важнее дело, а не слово.

Совместимость с другими знаками

Лучше всего Ракам подходят Рыбы и Скорпионы. Со Львами и Стрельцами им тяжело.

Раки в дружбе

Раки не любят громких компаний и предпочитают развлекаться дома, в небольших группах людей, где действительно могут быть собой. Представители этого знака искренние, они верные и становятся хорошими друзьями на годы. Раки очень тяжело переносят измену и пытаются понять, почему именно так произошло, какая их вина. Если коротко, Рак – это друг, который нужен всем.