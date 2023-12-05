За словами астрологів, до цього найбільше схильні три знаки зодіаку. Зокрема, Діва, Водолій і Терези, пише 24 Канал.

Цікаво Яким буде 2024 рік для кожного знака зодіаку: гороскоп

Діва

Діви – аналітики, які можуть багато часу витрачати на ухвалення рішень. Народжені під цим знаком прагнуть прорахувати усі можливі варіанти.

Гороскоп для Дів

Терези

Ці люди розсудливі. Терези завжди намагаються зробити все правильно, щоб нікому не нашкодити та задовольнити інтереси всіх зацікавлених сторін. Вони довго зважують усі "за" та "проти" перед тим як нарешті ухвалити рішення.

Гороскоп для Терезів

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Водолій

Водоліям буває дуже важко ухвалювати будь-які рішення. Ці люди можуть часто вагатися, адже хочуть зробити все якнайкраще.

Гороскоп для Водоліїв