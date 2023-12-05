По словам астрологов, этому больше всего подвержены три знака зодиака. В частности, Дева, Водолей и Весы, пишет 24 Канал.

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Дева

Девы – аналитики, которые могут много времени тратить на принятие решений. Родившиеся под этим знаком стремятся просчитать все возможные варианты.

Гороскоп для Дев

Весы

Эти люди благоразумны. Весы стараются сделать все правильно, чтобы никому не навредить и удовлетворить интересы всех заинтересованных сторон. Они долго взвешивают все "за" и "против" перед тем как наконец-то принять решение.

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Водолей

Водолеям бывает очень тяжело принимать какие-либо решения. Эти люди могут часто колебаться, ведь хотят сделать все как можно лучше.

Гороскоп для Водолеев