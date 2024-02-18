Зокрема, вони кажуть, що 19 лютого неймовірно пощастить Стрільцям. Більше деталей читайте у гороскопі LifeStyle 24.

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Стрілець

Стрільці не дуже люблять понеділки, адже потрібно братися до активної роботи. Однак астрологи кажуть, що сьогоднішній день стане для вас неймовірно щасливим. Хороший настрій буде з самого ранку, а до вечора його ніхто не зможе зіпсувати.

Вже в обід вам повідомлять хороші новини. Спершу можете навіть не повірити, що все це відбувається насправді. Адже звикли до того, що останнім часом у житті більше негативу, аніж позитивних моментів. Річ у тім, що сьогодні ви станете на крок ближче до мрії. Зовсім скоро зможете переїхати в улюблене місто та досягати там усіх поставлених цілей. Залишилось набратися ще трошки терпіння. Найбільше щастя вас чекатиме весною 2024 року. А цей понеділок стане лише початком.

Гороскоп для Стрільців