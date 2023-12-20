Які 3 знаки зодіаку зустрінуть Новий рік наодинці

Частина людей зустрінуть Новий 2024 з коханою людиною. Тим часом декому не пощастить.

Так, астрологи навали 3 знаки зодіаку, які зустрінуть 2024 рік наодинці. Зокрема, це Овен, Риби та Лев, передає 24 Канал.

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Овен

Ймовірно, що новорічну ніч Овни проведуть наодинці. Уже наприкінці грудня кохана людина може піти наліво.

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Терези

2024 стане для Терезів роком кохання. Втім, деякий час, ймовірно, доведеться будувати стосунки на відстані. Висока ймовірність, що Новий рік Терези зустрінуть наодинці.

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Лев

На свята Леви можуть залишитися наодинці. Варто добре подумати, перед тим, як щось казати та робити, є ризик, що близькі люди відвернуться прямо перед Новим роком.

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