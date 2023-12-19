Близнюки, Діва, Лев і Терези. Саме цих знаків зодіаку в новому році чекає розлука, пише 24 Канал.

До речі 4 знакам зодіаку не варто одружуватися у високосному 2024 році

Близнюки

Наступного року у вашій парі можуть почастішати сварки. Конфлікти виникатимуть прямо-таки на пустому місці. Є великий ризик розлучитися.

Гороскоп для Близнюків

Діва

Ви можете повністю віддавати себе стосункам, однак, якщо партнер не хоче, не зможете заставити його. Відпустіть ситуацію. Не звинувачуйте себе. Щире та взаємне кохання ще обов'язково буде.

Гороскоп для Дів

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Лев

Наступний рік може бути нелегким для ваших стосунків. Якщо продовжите довіряти одне одному, допомагати й підтримувати, зберігати вірність, пройдете всі виклики й залишитеся парою.

Гороскоп для Левів

Терези

2024 стане для вас роком кохання. Це будуть здорові, гармонійні стосунки. Втім, деякий час, ймовірно, перебуватимете далеко одне від одного. Гідно пройдете цей період і згодом знову будете разом кохані та щасливі.

Гороскоп для Терезів