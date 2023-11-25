За словами астрологів, до цього схильні три знаки зодіаку. Зокрема, Овен, Водолій і Риби, передає 24 Канал.

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Овен

Овнам іноді буває дуже важко пробачати себе за свої поступки.Ці люди часто діють спонтанно, не думаючи про наслідки, що призводить до помилок та неприємних ситуацій. Однак, не варто бути надто суворими до себе. Краще старайтеся думати, а тоді робити.

Гороскоп для Овнів

Водолій

Народжені під цим знаком нерідко дуже самокритичні. Водолії важко реагують на помилки й можуть довго картати себе за власні вчинки.

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Риби

Ці люди можуть сильно відчувати свою провину за дії, чи навіть бездіяльності. Риби чутливі до емоцій людей навколо. Часто намагаються зробити все правильно навіть, якщо це не на користь їм самим.

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