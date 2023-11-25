По словам астрологов, к этому склонны три знака зодиака. В частности, Овен, Водолей и Рыбы, передает 24 Канал.

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Овен

Овнам иногда бывает очень трудно простить себя за свои уступки. Эти люди часто действуют спонтанно, не думая о последствиях, что приводит к ошибкам и неприятным ситуациям. Однако не стоит быть слишком суровыми к себе. Лучше старайтесь думать, а потом делать.

Гороскоп для Овнов

Водолей

Родившиеся под этим знаком нередко очень самокритичны. Водолеи тяжело реагируют на ошибки и могут долго корить себя за собственные поступки.

Гороскоп для Водолеев

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Рыбы

Эти люди могут сильно чувствовать свою вину за действия или даже бездействия. Рыбы чувствительны к эмоциям людей вокруг. Часто пытаются сделать все правильно даже если это не на пользу им самим.

Гороскоп для Рыб