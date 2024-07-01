Телець і Терези, спробуйте запам'ятати найважливіші моменти сну, адже тільки так зможете собі допомогти, пише LifeStyle 24.

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Телець

Уві сні може здійснитися одна з найзаповітніших мрій, яка скоро стане реальністю. Астрологи рекомендують звернути увагу на те, хто був поруч із вами у сновидінні, що повпливало на результат і які емоції переживали у найголовнішу мить.

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Терези

Сьогоднішній сон буде важливим застереженням чого робити не варто і чому слід відмовитись від певних намірів. Якщо дослухаєтесь, то зможете вплинути на майбутнє та підготувати так звану подушку, яка "пом'якшить падіння".

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