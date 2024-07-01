Найкращими партнерами у сексуальній сумісності є представники знаків земної стихії – Тельці та Козороги. Але зірки роблять більший акцент на перших, адже між Тельцями та Дівами – найбільше збігів, пише Love 24.

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Згаданий знак зодіаку поділяє спільну любов до стабільності, практичності та рутини, що створює міцний фундамент для стосунків. Телець та Діва цінують надійність і спокій, що робить їх сексуальне життя гармонійним та комфортним​. Що важливо, обоє мають потаємні бажання, які перетворюються на гру в котики та мишки.

Телець і Діва – найкраща сексуальна сумісність / Фото Pexels

Хороший взаємозв'язок також може бути із Раками, але не варто очікувати на повну гармонію та розуміння.