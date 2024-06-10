Телець, Рак і Козоріг, притупіть бажання посваритись, і спрямуйте енергію в інший напрямок, пише LifeStyle 24.
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Телець
Цього тижня важливо бути обачними в спілкуванні. Не розкривайте занадто багато особистої інформації та ретельно обдумуйте вчинки, щоб уникнути гучних скандалів.
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Рак
Є люди, які можуть намагатися викликати конфлікт або розкрити якісь ваші таємниці. Зірки радять уникати непотрібних суперечок і не довіряти всім підряд.
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Козоріг
Є ризик втрапити у скандал через непорозуміння або недоречні висловлювання. Намагайтеся бути стриманими та не вступати в суперечки, які можуть погіршити репутацію чи вплинути на поточний стан справ.
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