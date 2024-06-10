Близнюки, Стрілець і Водолій, уже цього тижня доведеться дізнатись гірку правду про свого партнера, пише Love 24.
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Близнюки
Ви давно підозрювали зраду у своїх стосунках, але намагалися не звертати увагу на ці підозри. Цього тижня правда може вийти на поверхню, тому доведеться прийняти важке рішення про майбутнє ваших стосунків.
Гороскоп для Близнюків
Стрілець
Інтуїція може підказувати про невірність партнера, і цього тижня зможете отримати підтвердження своїх підозр. Важливо залишатися спокійними та розважливими в таких ситуаціях.
Гороскоп для Стрільців
Водолій
Це буде доволі стресовий тиждень, адже болюча рана, яку завдасть кохана людина, не загоїться просто так. Знайдіть у собі сили не впадати в глибоку депресію
Гороскоп для Водоліїв