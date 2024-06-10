Близнецы, Стрелец и Водолей, уже на этой неделе придется узнать горькую правду о своем партнере, пишет Love 24.

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Близнецы

Вы давно подозревали измену в своих отношениях, но старались не обращать внимание на эти подозрения. На этой неделе правда может выйти на поверхность, поэтому придется принять трудное решение о будущем ваших отношений.

Гороскоп для Близнецов

Стрелец

Интуиция может подсказывать о неверности партнера, и на этой неделе сможете получить подтверждение своих подозрений. Важно оставаться спокойными и рассудительными в таких ситуациях.

Гороскоп для Стрельцов

Водолей

Это будет довольно стрессовая неделя, ведь болезненная рана, которую нанесет любимый человек, не заживет просто так. Найдите в себе силы не впадать в глубокую депрессию

Гороскоп для Водолеев