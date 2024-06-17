Терези та Скорпіон, приділяйте увагу поточному стану справ без перспективи подальшого ризику, передає LifeStyle 24.
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Терези
Липень може бути часом, коли ризикувати особливо небезпечно. Невизначеність у роботі та особистому житті може призвести до непередбачуваних наслідків. Варто уникати прийняття важливих рішень без належного обмірковування.
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Скорпіон
Незважаючи на сміливість і прагнення до лідерства, у липні краще зосередитись на стабільності та уникати великих змін або ризикованих інвестицій. Небезпека невдач у цих сферах може бути високою.
Гороскоп для Скорпіонів