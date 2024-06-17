Телець, Козоріг і Риби, невдовзі пристрасть може затуманити ваш розум, пише Love 24.

До теми Комусь доведеться проявити себе: гороскоп на 17 червня

Телець

Ви будете в центрі уваги, а харизма та енергія приваблюватимуть інших людей. Це може створити ідеальні умови для виникнення романтичних взаємин на роботі​.

Гороскоп для Тельців

Козоріг

У професійному оточенні давно є людина, яка хоче підкорити ваше серце. Незабаром можуть появитись перші знаки уваги, але остаточне рішення залишиться за вами: чи погоджуватись на цей роман.

Гороскоп для Козорогів

Риби

Не бійтесь прояву увагу від колег по роботі. Ваша доброта та професійність давно приваблює інших. Однак можливий роман буде короткостроковим без подальших майбутніх перспектив.

Гороскоп для Риб