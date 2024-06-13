Близнюки та Риби, на жаль, вам не пощастить на цих вихідних, адже доля вже дає знаки перших неприємних подій, передає LifeStyle 24.

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Близнюки

Через постійне бажання контролю можливий період невдач і труднощів. Приготуйтесь до конфліктів на роботі та з близькими людьми. Сьогодні ваша ситуація нагадує повітряну кульку як має зірватись із хвилини на хвилину.

Гороскоп для Близнюків

Риби

Ваше часте невдоволення дуже негативно впливає на атмосферу довкола. Люди настільки втомились від постійного ниття, що можуть виявити бажання перестати з вами зустрічатись. Спробуйте спрямувати негативну енергетику в правильне русло, щоб це не шкодило іншим. Крім того, астрологи застерігають не вестись на сумнівні акції та лотереї, це може загрожувати вашим фінансам.

Гороскоп для Риб