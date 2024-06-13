Терези, Скорпіон і Риби, візьміть до уваги взаємини з колегами та постарайтесь проявити себе, як професіонали, пише LifeStyle 24.

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Терези

Під час реалізації задумів варто бути дуже уважними до того, хто вам допомагає і чи все йде так, як планувалось. Адже через заздрість інших варто готуватись до того, що можуть вставляти палки в колеса.

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Скорпіон

Уже найближчим часом можливий серйозний конфлікт із керівництвом. Під загрозою опиниться заробітна плата, яку захочуть зменшити. Спробуйте довести, що така думка є помилковою.

Гороскоп для Скорпіонів

Риби

На роботі можливі складні моменти, які потребуватимуть уваги та обережності, особливо у розв'язанні комерційних питань. Готуйтесь брати на себе велику відповідальність.

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