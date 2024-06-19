Овен, Рак і Стрілець, прислухайтесь до внутрішніх почуттів і проаналізуйте, що вас турбує зараз, пише LifeStyle 24.
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Овен
Ви можете відчувати сильну втому від рутини та невдоволення в реалізації планів. Такі емоції призведуть до депресивних настроїв.
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Рак
Ці люди, які завжди прагнуть свободи та пригод, можуть відчути себе обмеженими та пригніченими. Недоліки в планах та відчуття втоми від щоденних обов'язків можуть спричинити затяжну депресію.
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Стрілець
Негаразди в особистому житті особливо негативно вплинуть на настрій. Навіть гарна погода чи пропозиція активного відпочинку не зможуть покращити поточний стан справ.
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