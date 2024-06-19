Овен, Рак и Стрелец, прислушайтесь к внутренним чувствам и проанализируйте, что вас беспокоит сейчас, пишет LifeStyle 24.

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Овен

Вы можете чувствовать сильную усталость от рутины и недовольство в реализации планов. Такие эмоции приведут к депрессивным настроениям.

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Рак

Эти люди, которые всегда стремятся к свободе и приключениям, могут почувствовать себя ограниченными и подавленными. Недостатки в планах и чувство усталости от ежедневных обязанностей могут вызвать затяжную депрессию.

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Стрелец

Неурядицы в личной жизни особенно негативно повлияют на настроение. Даже хорошая погода или предложение активного отдыха не смогут улучшить текущее положение дел.

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