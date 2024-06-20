Телець, Діва і Водолій, зовсім скоро доля зробить такий подарунок, на який ви давно чекали, пише LifeStyle 24.

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Телець

В останні дні місяця з'являться нові можливості для кар'єрного зростання та соціальної активності. Зірки підказують, що на горизонті видніються нові джерела доходу​.

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Діва

Ваша друга половинка готує неймовірний сюрприз. Приготуйтесь до моря вражень. Астрологи натякають, що варто придбати сонцезахист і гарне вбрання для далекої поїздки.

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Водолій

Незабаром близьке оточення звалить на вас настільки хороші новини, що доведеться забути про всі неприємності. Насолодіться цим часом, адже невідомо, коли знову почуєте таку приємність.

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