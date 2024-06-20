Телец, Дева и Водолей, совсем скоро судьба сделает такой подарок, на который вы давно ждали, пишет LifeStyle 24.

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Телец

В последние дни месяца появятся новые возможности для карьерного роста и социальной активности. Звезды подсказывают, что на горизонте виднеются новые источники дохода.

Гороскоп для Тельцов

Дева

Ваша вторая половинка готовит невероятный сюрприз. Приготовьтесь к морю впечатлений. Астрологи намекают, что стоит приобрести солнцезащиту и красивый наряд для дальней поездки.

Гороскоп для Девы

Водолей

Вскоре близкое окружение свалит на вас настолько хорошие новости, что придется забыть обо всех неприятностях. Насладитесь этим временем, ведь неизвестно, когда снова услышите такую приятность.

Гороскоп для Водолеев