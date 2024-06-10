Доведеться шукати нову роботу: 4 знаки зодіаку, в яких влітку буде крах у кар'єрі

На жаль, деякі люди та обставини негативно впливають на різні сфери життя. Комусь доведеться примиритись із невдачею.

Близнюки, Терези, Водолій та Риби, іноді наші плани не вдається реалізувати на повну через силу певних обставин. Головне не впадати у відчай і мати запасний варіант, пише LifeStyle 24.

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Близнюки

Можливі конфлікти з колегами або труднощі у виконанні завдань, відповідальність за які, несли ви. Спробуйте поговорити з керівництвом про другий шанс.

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Терези

Можуть бути труднощі з балансуванням між особистим життям і роботою. Своєю чергою, це може призвести до вигорання або незадоволеності поточним станом справ, що вплине на кар'єрний розвиток.

Гороскоп для Терезів

Водолій

Ймовірно, відчуватимете нестабільність на роботі через зміни в керівництві або через внутрішні конфлікти. Це впливатиме на рівень стресу та потреби шукати нові можливості.

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Риби

У вас можливе відчуття затримки або перешкоди у професійних проєктах. Невиконання планів чи невдачі в переговорах можуть викликати розчарування та потребу у переоцінці своїх цілей і можливостей.

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