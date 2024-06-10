Близнюки, Терези, Водолій та Риби, іноді наші плани не вдається реалізувати на повну через силу певних обставин. Головне не впадати у відчай і мати запасний варіант, пише LifeStyle 24.

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Близнюки

Можливі конфлікти з колегами або труднощі у виконанні завдань, відповідальність за які, несли ви. Спробуйте поговорити з керівництвом про другий шанс.

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Терези

Можуть бути труднощі з балансуванням між особистим життям і роботою. Своєю чергою, це може призвести до вигорання або незадоволеності поточним станом справ, що вплине на кар'єрний розвиток.

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Водолій

Ймовірно, відчуватимете нестабільність на роботі через зміни в керівництві або через внутрішні конфлікти. Це впливатиме на рівень стресу та потреби шукати нові можливості.

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Риби

У вас можливе відчуття затримки або перешкоди у професійних проєктах. Невиконання планів чи невдачі в переговорах можуть викликати розчарування та потребу у переоцінці своїх цілей і можливостей.

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