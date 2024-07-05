Варто запастись носовими хустинками: 4 знаки зодіаку, які в липні будуть багато плакати

Деякі знаки зодіаку у липні відчуватимуть підвищену чутливість до різного типу подій, а настрій мінятиметься зі швидкістю світла. Астрологи розповіли, кому треба підготуватись до емоційних викликів.

Телець, Терези, Стрілець і Риби, на вас очікують чималі емоційні труднощі, пише LifeStyle 24.

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Телець

У вас будуть багато сумнівів і тривог. Це не найкращий час для прийняття важливих рішень, тому краще відпочити та зайнятися чимось, що допоможе заспокоїти нервову систему.

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Терези

Ви відчуватимете себе під тиском критики, що може сильно вплинути на внутрішню впевненість. У цей період важливо шукати підтримки у близьких і друзів, які допоможуть пережити складні моменти.

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Стрілець

Цей місяць буде емоційно непростим. Ви маєте думати більше про себе, відкинути зайві турботи та зайнятися медитацією для збереження спокою​.

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Риби

Ви можете зіткнутися з фінансовою нестабільністю, що призведе до стресу і сліз. Астрологи рекомендують відкласти серйозні справи вбік та приділити увагу рідним.

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