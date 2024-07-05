Овен і Скорпіон, ваша пристрасть до стосунків на одну ніч бере гору над іншими бажаннями, пише Love 24.
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Овен
Ці люди люблять пригоди та не бояться ризикувати. Дуже часто у їхньому житті появляються короткочасні стосунки, які не потребують серйозних зобов'язань. Вони не приховують свого сексуального потягу до партнера та очікують такої ж взаємності.
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Скорпіон
Представники цього знаку зодіаку не бояться в голос говорити про свої бажання. Знайомство з новою людиною в якомусь незвичному середовищі може перерости у пристрасну ніч. Однак на продовження комунікації розраховувати не варто.
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