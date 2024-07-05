Овен и Скорпион, ваша страсть к отношениям на одну ночь берет верх над другими желаниями, пишет Love 24.

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Овен

Эти люди любят приключения и не боятся рисковать. Очень часто в их жизни появляются кратковременные отношения, которые не требуют серьезных обязательств. Они не скрывают своего сексуального влечения к партнеру и ожидают такой же взаимности.

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Скорпион

Представители этого знака зодиака не боятся в голос говорить о своих желаниях. Знакомство с новым человеком в какой-то непривычной среде может перерасти в страстную ночь. Однако на продолжение коммуникации рассчитывать не стоит.

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